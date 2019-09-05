بعد مرضها.. فنانة شهيرة تستعين بالقرآن

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هنادي مهني

مهرجان همسة للفنون والآداب

كشفت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن إصابتها بالمرض وحاجتها للرعاية الطبية، وذلك ‏بعد عودتها بوقت لاحق من بمهرجان همسة للفنون والآداب، ليلة أمس، والتي نالت تكريمًا فيه.‏

حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة بموقع الصور العالمي، "Instagram "، صورة مستعينة بآيات سورة الفلق، من القرآن الكريم، والتي يستعين بها الأشخاص ‏عادة لتجنب الإصابة بالعين والحسد.‏

وذلك بعدما نشرت، صورة توضح فيها إصابتها واحتياجها ‏لتعليق المحلول الطبي.

يشار إلى أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، ‏مع ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، ‏وإنتاج سينرجي.

كما شاركت هنادي مهنا، أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل "زلزال"، من بطولة محمد رمضان، ‏حلا شيحة، ماجد ‏المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبد ‏الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ‏محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم ‏فخر، وإنتاج شركة سينرجي.

وشاركت في مسلسل "بركة" مع عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبو رية ورياض الخولي، ومن تأليف محمد ‏الشواف وإخراج محمود ‏كريم. 


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