«إليسا» تصدم هؤلاء: «موتوا بغيظكم»

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إليسا
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إليسا اليوم

أعربت الفنانة اللبنانية، إليسا اليوم الخميس، عن غضبها الشديد عن طريق نشر تغريدة وصفها البعض بالغامضة.

وجاءت تغريدة إليسا في صورة رسالة لمن وصفتهم بالكارهين، دون الإشارة إلى من هم تحديدا، أو ما الذي دفعها لإطلاق التغريدة في المقام الأول، وقالت "إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم".

?جاءت تغريدة إليسا الغامضة، بعدما أثارت قلق جمهورها، اليوم الخميس، بنشر صورة لها مع المطرب اللبناني فارس كرم، داخل الطائرة، أثناء رحلة قادمة من لندن.

ونشرت إليسا، الصورة على "تويتر"، وعلقت عليها: "أنظروا من قابلت على متن الطائرة".

وأثارت الصورة قلق جمهور إليسا على الحالة الصحية والنفسية لها، خاصة بعدما ظهرت في الصورة أن وزنها أكبر من المعتاد.


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