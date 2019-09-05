» شاهد| مريضة سرطان تؤدي امتحانها الجامعي تحت أجهزة التنفس

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الطالبة العراقية مريم الحساني
الطالبة العراقية مريم الحساني

أحمد سالم - متابعات

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مريضة سرطان

لم يمنع السرطان الطالبة العراقية "مريم الحساني"، صاحبة الـ20 عامًا، من تحقيق أحلامها وطموحاتها، والتي تدرس هندسة تكنولوجيا الإعلام، في جامعة دجلة، بالعاصمة بغداد.

وأدت مريم امتحانات السنة النهائية بالكلية، تحت أجهزة التنفس وعلى الفراش، وهي تصارع سرطان الرئة الذي اقتحم حياتها، في يوم أن انتهت من امتحانات الجامعة، حينما شعرت بآلام شديد في كتفها، بحسب الصحف العراقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا للأكاديمي واثق صادق، وأرفق معه صورة لمريم أثناء تأديتها الاختبارات، معتبرها مثالًا للطالبة الطموحة التي لا تقف أحلامها أمام مرض.

قال خلاله: "الأمل جذوة تتقد في الروح، لا تنطفئ إلا بانطفاء الأخيرة، وقد تنتقل إلى أرواح أخرى، فتشتعل فيها حتى آخر العمر.. هذه الطالبة تدعى مريم من جامعة دجلة في بغداد، تؤدي الامتحان وهي تصارع أشرس مرض عرفه الإنسان، لكنني أرى أنها في الحقيقة تصارع مرضًا أشرس وأخطر، وهو اليأس والإحباط والركون إلى الموت ببطء".

شاهد..




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