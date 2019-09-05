أول قرار من المحكمة بشأن هشام عشماوي

05 سبتمبر 2019 - 07:22 م

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة طرة، جلسة 2 أكتوبر للنطق بالحكم بحق 208 متهمين، من بينهم هشام عشماوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".

ويحاكم الـ 8 بتهم "ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة "حماس"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن حيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد تمكن من القبض على هشام عشماوي وتم تسلميه إلى مصر، كونه مطلوبًا في عدة قضايا إرهابية.