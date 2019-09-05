«صبرت كتير وجابولى صداع»..قرار عاجل من تركي آل الشيخ

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السعودية

هيئة الترفيه

تركي آل الشيخ

حسابات هيئة الترفيه

أصدر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، قرارًا بإيقاف حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عاجل.

وأوضح آل الشيخ على حسابه في تويتر، أن الإيقاف سيكون بشكل مؤقت، لافتًا إلى أن المحتوى الذي تبثه الهيئة عبر حساباتها الرسمية لا يعكس ما توصلت إليه الهيئة، ولا يوصل فكر الترفيه الحقيقي على حدّ تعبيره.

وأكد ضرورة استئناف عمل حسابات الهيئة ومنصة “عيشها” يوم الأحد القادم بمحتوى جديد.

وكتب: “لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه و”عيشها” في السوشل ميديا. أنا – وأنا رئيس هيئة الترفيه – المحتوى اللي يحطونه جاب لي صداع. لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً، وإعادة التغريد اعتباراً من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه”.


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