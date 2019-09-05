» محمد بن راشد يعين ابنته في منصب حكومي بارز

05 سبتمبر 2019 - 07:50 م

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، قرارا بتعيين ابنته الشيخة لطيفة، رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي، بعد قرابة عام على أنباء محاولة هروبها من البلاد.

وقال بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "وجهنا اليوم بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي"، مضيفا: "نريد أن تكون دبي مركزا ثقافيا عالميا.. كما هي مركز اقتصادي عالمي.. كل التوفيق لها ولفريقها.. وانتظر تصورا جديدا للهيئة خلال شهر".

وآخر ظهور للشيخة لطيفة، كان في ديسمبر 2018 مع الرئيسة الإيرلندية السابقة، ماري روبنسون التي حضرت إلى الإمارات للقائها تلبية لدعوة صديقتها الأميرة هيا بنت الحسين، التي تخوض معركة طلاق وحضانة مع حاكم دبي في لندن.