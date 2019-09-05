» فتى مصري يهرب من فرنسا لبريطانيا في صندوق سيارة

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وكالات

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فرنسا

كاليه

فتى مصري

زوجان بريطانيان

عثر زوجان بريطانيان، على فتى مصري اختبأ فى سيارتهما حتى وصل رفقتهما إلى بلادهما قادمًا من فرنسا دون دراية منهما بذلك.

وكان الزوجان في رحلة إلى فرنسا، حيث فوجئا بوجود الفتى المصري في صندوق سقف سيارتهما عند العودة لبريطانيا.

وعثر سيمون فنتون وزوجته سالي، من مدينة نيوبيري في بيركشاير، على الصبي البالغ من العمر 17 عاما مختبأ في صندوق سقف السيارة عقب عودتهما إلى بريطانيا من رحلة لمنطقة كاليه بفرنسا.

وقال فنتون إنه اكتشف الصبي بعد أن رأى قدمين تخرج من الصندوق، وأضاف أن الصبي أخبره أنه من مصر.

وقالت شرطة تايمز فالي إنها اعتقلت الشاب للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالهجرة.

وقال فنتون، واصفا المشهد: "بعد عشر دقائق تقريبا من عودتنا إلى المنزل، أخبرتني زوجتي سالي بأن أعود بسرعة".

وأضاف: "رأيت قدمين تخرجان من جانب صندوق سقف السيارة، ولم يدر أي منا ما كان يحدث".

وقال: "ثم خرجت يد صغيرة ورأينا شخصا ما. كانت صدمة كبيرة عندما اعتقدنا أنه قد يكون قادما معنا من رحلتنا من كاليه".

كان الزوجان يقضيان عطلة في دوردوني بفرنسا، وتوقفا ليلة الجمعة في فندق في منطقة كاليه.

وأوقف الزوجان السيارة في الشارع، لأنها مزودة بصندوق سقف لا يتناسب مع قواعد الانتظار في مرأب السيارات المخصص في الفندق الفرنسي، ثم تجاوز الزوجان بالعبّارة منطقة كاليه إلى دوفر، قبل العودة إلى ديارهم.

واتصل الزوجان بالشرطة على الفور بعد أن أدركا أن الصبي حوصر في صندوق السقف، وقالا إن الشرطة حذرتهما من الوقوف خشية أن يكون بحوزة الصبي مسدس.

وقال فنتون أيضا إن صندوق سقف السيارة كان فارغا من أي متعلقات تخصهما.

وأضاف: "لقد بدا الصبي سعيدا بالخروج من الصندوق، ومطمئنا عندما شاهد وجود الشرطة. أعتقد أنها كانت بالنسبة له مهمة تم إنجازها".

وتابع فنتون: "في الواقع، أنا متعاطف معه كثيرا، ولا أنزعج من دخوله إلى بلدنا، لكن كان الموقف بمثابة صدمة لنا".

وقالت شرطة تايمز فالي إن مسؤولي الهجرة يحققون حاليا مع الشاب.

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