رئيس وزراء بريطانيا: الموت أفضل لي فى هذه الحالة

05 سبتمبر 2019 - 09:47 م

تطرق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال كلمة ألقاها جونسون، في حفل أقيم لتوظيف ضباط للشرطة، في مقاطعة "ويست يوركشاير" شمالي بريطانيا مساء الخميس.

وقال جونسون إنه "يفضل الموت في حفرة" على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج المملكة المتحدة (بريكست) بعد موعده المقرر نهاية أكتوبر المقبل.

وخلال كلمته رفض جونسون الإجابة عما إن كان يعتزم الاستقالة من منصبه بعد الهزائم التي تلقاها في مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان المملكة.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، جدد جونسون، التأكيد على اعتزام بلاده مغادرة الاتحاد الأوروبي، نهاية أكتوبر المقبل، رغم التحركات الجارية في البرلمان للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وفي معرض ردِّه عن سؤال حول استقالة شقيقه "جو"، من الحكومة، قال جونسون، إن أزمة "البريكست" قسَّمت العائلات في بريطانيا.

كما جدد جونسون، الذي خسر الأغلبية في البرلمان، دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، لتحريك ملف البريكست.

وبحسب المصدر نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية أن أمام نواب البرلمان فرصة أخرى للتصويت على انتخابات مبكرة الإثنين القادم.

وتلقى جونسون، هذا الأسبوع، هزائم متتالية في مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث خسر، الثلاثاء، الأغلبية البرلمانية عقب "انشقاق" أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى حزب الديمقراطيين الليبراليين.

والأربعاء، وافق المجلس على مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، تلاه رفضه دعوة جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبرالمقبل.