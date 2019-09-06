تونس.. محاولة انتحار جماعي أمام مقر " الشاهد"

06 سبتمبر 2019 - 09:46 ص

قام مجموعة من الأشخاص بمحاولة انتحار جماعية في محافظة القصرين بتونس، أمام مقر حزب " تحيا تونس"، الذي يتزعمه المترشح الرئاسي يوسف الشاهد.

وأظهر مقطع فيديو، قيام الأشخاص بتناول مادة سامة، حيث بدأوا في التقيؤ؛ احتجاجا ضد يوسف الشاهد، وسط أجواء من الرعب والغضب.

ويواجه الشاهد غضبا شعبيا بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي، إذ يعتبره التونسيون أنه لم يتمكن من إيجاد حلول جذرية للاقتصاد والبطالة منذ توليه منصب رئاسة الحكومة.