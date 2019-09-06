» «البيطريين» تحذر من استيراد الدواجن المجمدة

06 سبتمبر 2019 - 10:14 ص

ناشدت النقابة العامة للبيطريين، جميع الجهات المعنية بالاهتمام بصناعة الدواجن الوطنية والعمل على تطويرها وحمايتها، من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة.

الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، قال إن التوسع فى عمليات استيراد الدواجن المجمدة يؤثر بشكل سلبي على قطاع صناعة الدواجن فى مصر، وهو ما يؤدى لخسائر فادحة فى هذا القطاع.

وأضاف فى بيان صادر عنه، أن التوسع يحجم أعداد المربين عن الاستثمار فى هذا المجال ويرفع معدلات البطالة و يستنزف الكثير من العملات الأجنبية.