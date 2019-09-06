تعرف على منافذ بيع تذاكر نهائى كأس مصر

06 سبتمبر 2019 - 10:17 ص

توجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة شكر للجهات الأمنية عقب الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمباراة نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز الأحد المقبل.

وأكد "منصور" خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه يسعى لزيادة العدد الأيام المقبلة ليصل لـ 30 ألف مشجع خاصة وأنه الفريق بحاجه لدعم ومساندة جمهوره.

وأضاف رئيس النادى أن اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد قامت بطبع التذاكر وسيتم طرحها بمنافذ البيع فى نادى سموحة بالإسكندرية وبوابة النادى بشارع جامعة الدول العربية.