النيابة العامة السعودية تحذر الموظفين من هذا الأمر

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تحذير

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الواسطة

حذرت النيابة العامة السعودية من العقوبات المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية؛ نتيجة الواسطة أو التوصية، واعتبرت ذلك بمثابة رشوة.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة: "الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مهدر للنزاهة الوظيفية، ومخل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، وموجب للمسائلة الجزائية للموظف، ومن ارتكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض".

وحذرت النيابة العامة، من أن "من قام بعمل أو امتنع عن عمل منصوص في وظيفته نتيجة رجاء أو وساطة يعد من حكم المرتشي".

وأضافت النيابة العامة، أنه وفقًا قانون مكافحة الرشوة فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


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