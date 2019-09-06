الجندي: المرأة محقة في طلب الطلاق في هذه الحالة

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الطلاق

الزوجة

المال الحرام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المرأة لا يجوز لها  أن تستمر مع زوجها، إذا كان يكتسب ماله من حرام.

وأضاف الجندي خلال  تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc »، مساء أمس الخميس، أن ضرر المال الحرام ليس في الأمور الأخروية، بل ينسحب على الأمور الدنيوية بالإفساد والأمراض والحوادث ونزع البركة وضيق العيش.

كما وجه نصيحة للزوجة بطلب الطلاق للضرر، لأن الضرر غير مقتصر عليها فقط وإنما يشمل أولادها، بحسب قوله.



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