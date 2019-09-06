طفل مصري يصل بريطانيا مختبئا في صندوق سيارة

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متابعات - أمينة عبد العال

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بريطانيا

هجرة غير شرعية

مراهق

استخدم طفل مصري "17 عام" طريقة جديدة للهجرة غير الشرعية، في واقعة غريبة من نوعها ، حيث عثر زوجان بريطانيان علىه في صندوق سقف سيارتهما بعد عودتهما من رحلة من فرنسا .

وقال الزوج ” فنتون ” وفقاً لإذاعة ” بي بي سي ” البريطانية : واصفًا المشهد: ” بعد عشر دقائق تقريبًا من عودتنا إلى المنزل، طلبت مني زوجتي سالي أن أعود بسرعة ” .

وأضاف : رأيت قدمين تخرجان من جانب صندوق سقف السيارة، ولم يدر أي منا ما كان يحدث .

وقال: ” ثم خرجت يد صغيرة ورأينا شخصًا ما. كانت صدمة كبيرة عندما اعتقدنا أنه قد يكون قادمًا معنا من رحلتنا من كاليه .

وقاما الزوجان بإبلاغ الشرطة على الفور حيث كان الصبي ” 17 ” عام محاصر في الصندوق ، وقالا أن الشرطة أبلغتهما بالابتعاد عنه خشية أن يكون معه مسدس.

ومع ذلك ،فقد أبدى الزوجان تعاطفهما معه خاصة وأنه لم يكن معه سلاح وكان يريد السفر فقط ، إلا أنه يخضع الآن للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالهجرة.





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