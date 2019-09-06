» في الدول العربية.. سيارة الرئيس الروسي تعرف علي سعرها

06 سبتمبر 2019 - 12:03 م

تعرض روسيا حاليا السيارة التي استخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تنصيبه للرئاسة العام الماضي، كنموذج للإنتاج المحلي.

وبدأ سعر سيارة اوروس ليموزين الجديدة من 274,000 دولار (1.03 مليون ريال)، وتستهدف السيارة العملاء في الشرق الأوسط، و بشكل خاص مع عملاء الصين وأوروبا.

واستثمرت روسيا أكثر من 189 مليون دولار (708 مليون ريال) في مشروع اوروس منذ 2013 كجزء من التوجه الحكومي لتقليل الاعتماد على البضائع المستوردة من الغرب، ويقوم مركز بحثي روسي باسم NAMI بإنتاج الليموزين الجديدة بالتعاون مع صانعة السيارات الروسية Sollers .

وتطرح نسحة السيدان على الفور مع الاستمرار في اختبار نسخ الميني فان والـ SUV واستهداف تدشينهم لاحقاً في صالون موسكو للسيارات في 2020، مع توقع طرح نسخة كهربائية بالكامل لاوروس بحلول 2025.