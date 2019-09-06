مفاجأة.. «صلاح» يطرق أبواب «السيدة العجوز»

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يستهدف مسئولو نادى يوفنتوس، ضم جناح أيسر فريق ليفربول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهور اهتمام "السيدة العجوز" بالحصول على خدماته.

وأوضح موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة النادى بدأت فى وضع خطة لضم اللاعب، وشكلت قائمة تضم العديد من اللاعبين، الذين سيتم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسها محمد صلاح.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس يستعد للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، كما تعود على مفاجأة جماهيره، مثلما حدث فى صفقة انتقال كريستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد، الموسم الماضى، فضلا عن صفقة المدافع الهولندي دي ليخت.

وأوضحت التقارير أيضا أن الدولى الفرنسى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى قد يعود لارتداء قميص يوفنتوس خلال الصيف المقبل.


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