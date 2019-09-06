الإفتاء: هذا ما تستحقه المرأة عند الخلع

06 سبتمبر 2019 - 01:08 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ردالشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع بين زوجين، موكول لتقدير القاضي عند إقرار الخلع بما يراه مناسبا مما بين يديه من القرائن.

وأضافت الدار في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع.

كما أوضحت أن الزوجة تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؟، وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأشارت إلى أن الحكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.

يذكر أن الدار كانت قد أوضحت في فتوى أخرى سابقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل، أن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة.