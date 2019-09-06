رسائل مسربة تكشف موقفا خطيرا للإخوان داخل السجون

06 سبتمبر 2019 - 01:08 م

كشفت رسائل مسربة من داخل السجون المصرية اعتراف بعض شباب تنظيم الإخوان بالتغرير بهم من قبل قيادات بعيدة عن المسؤولية معلنين انشقاقهم عنهم.

وأكدت الرسائل التي أبرزها الباحث في شؤون تيار الإسلام السياسي "عمرو النقيب"، تأييدهم للنظام المصري الحالي، وانتقادهم الحاد للتنظيم الإرهابي بعدما كشفوا حقيقة قياداته.

وطالب شباب الإخوان المنشقين بتدخل الرموز الدينية والإعلامية كالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتور مجدي يعقوب، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، للوساطة مع النظام وتوصيل مبادئهم بعد التصحيح.

واعترف هؤلاء الشباب بإيهامهم بمبادئ على خلاف ما تعمل عليه قيادات الجماعة، مؤكدين أن تلك القيادات ليسوا على مستوى المسؤولية السياسية أو التنظيمية.

واعتبر خبراء أن تلك المبادرة من قبيل الانتهازية السياسية، فيما قارن آخرون بينها وبين مبادرة الجماعة في تسعينيات القرن الماضي، وفي نفس الوقت طالبوا بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بشأن من خضعوا للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام قضائية.







