صادم.. شرطية تعرضت للإغماء.. هذا ما فعله " جونسون"

06 سبتمبر 2019 - 01:17 م

في تصرف فعل غريب، أثار انتقادات لاذعة من معارضيه، استكمل رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، خطابه، أمام طلاب كلية للشرطة في شمال إنجلترا، علي الرغم من إغماء شرطية كانت واقفة خلفه.

وفي التفاصيل كانت الشرطية الشابة التي كانت تقف واقفة في الصف الأول من دفعة من طلاب كلية الشرطة في يوركشر، قد أصيبت بإغماء مفاجيء وراء رئيس الوزراء مباشرة، مما دفع بوريس جونسون للالتفاف نحوها وسألها إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام من دون أن يهتم لأمرها، في حين سقطت الشرطية أرضا.

ومزح رئيس الحكومة ، قائلا: " أنا آسف ربما هذه إشارة إلى أن علي أن أختم كلامي سريعا ".

وقد استعادت الشرطية وعيها بعد لحظات قبل أن ينهي رئيس الحكومة خطابه.

بينما أوضحت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية ديان آبوت: " جونسون جعل طلاب الشرطة هؤلاء ينتظرون وقد أغمي على أحدهم، وهذا أمر غير مفاجئ.. رأى ما حصل لكنه تجاهله.. هذا يبين لنا طبيعيته.