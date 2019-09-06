«سامسونج» فى ورطة

06 سبتمبر 2019 - 01:23 م

تراجعت شركة سامسونغ بشكل مفاجئ، عن إطلاق هاتفها الذكى القابل للطى "جالاكسي فولد"، وبعثت رسالة اعتذار إلى من تقدموا بطلبات شراء مسبقة.

وبحسب تقارير تقنية، فإن من طلبوا الجهاز، الذى يصل سعره إلى 2000 دولار، تلقوا رسالة بشأن إلغاء حفل إطلاق الهاتف الذى كان مقررا الجمعة بكوريا الجنوبية.

وقالت الشركة لزبائنها، "نحن حريصون على أن تستفيدوا من هذه التقنية الثورية، على أفضل وجه، وهذا الأمر نضعه فى أقصى أولوياتنا".

وأضافت سامسونج أنها قررت أن تستفيد من وقت إضافى حتى تعيد النظر فى "تجربة المستهلك"، من كافة النواحى ولهذا السبب قررنا وللأسف أن نلغى طلباتكم المسبقة".

وأشارت إلى أن اتخاذ هذا القرار لم يكن أمرا سهلا بالمرة، لكنه كان أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها في الشركة.

وقررت الشركة أن تمنح تعويضا قدره 250 دولارا لكل شخص قام بالطلب المسبق للجهاز، ويمكن الاستفادة من هذه المكافأة على شكل رصيد في "المتجر" الخاص بسامسونج.

وقال موقع "فوربس" الأميركي، إن هذا القرار لا معنى له، لأن تسليم الهاتف في أوروبا سيبدأ فعليا، في غضون أسبوعين فقط، وهو ما يطرح سؤالا حول ما يمكن القيام به في هذا الهامش الضيق من الزمن.