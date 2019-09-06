دفن نجل مرسي بجوار والده

06 سبتمبر 2019 - 02:26 م

بعد انتهاء عملية تشريحه، وافقت الجهات الأمنية على دفن جثمان عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرس،.

وقد تم دفن الجثمان في الثانية من فجر اليوم الجمعة، في مقبرة بمنطقة الوفاء والأمل في مدينة نصر، بجوار مقبرة والده.

وشهد مراسم دفن الجثمان زوجة الرئيس الأسبق ، وابنه وابنته، وعدد من أعمامه وأخواله إضافة لمحامي الأسرة.

وكانت نيابة ح جنوب الجيزة قد قررت تشريح جثمان عبدالله محمد مرسي، لتحديد أسباب وفاته، حيث اصطحبت قوة أمنية الجثمان إلى مشرحة زينهم وسط حراسة مشددة لتنفيذ قرار النيابة.

كما تم تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير شامل حول سبب الوفاة، وذلك بعد ورود تقرير مبدئي من المستشفى يفيد بأن سبب الوفاة ناجم عن توقف عضلة القلب نتيجة تعاطي عقاقير طبية وأخرى منشطة.

وبحسب التقرير فإن المتوفى كان يتعاطى عقاقير طبية من البنزوديازبين والدورميكم وأدوية أخرى، يرجح أنها وراء إصابته بأزمة قلبية حادة لفظ تسببت في وفاته.

يذكر أن أسرة الرئيس الأسبق أعلنت أنه لا شبهة جنائية في وفاة نجلها، وطلبت موافقة السلطات بدفن الجثمان في الشرقية، إلا أن السلطات وافقت على دفنه بمنطقة مدينة نصر.

وكان عبد الله محمد مرسي البالغ من العمر 26 عاماً والابن الأصغر للرئيس الأسبق محمد مرسي، ، كان توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر أزمة قلبية حادة أثناء قيادته السيارة وبجواره صديقه الذي سارع بنقله للمستشفى.