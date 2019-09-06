» صديقة "إسراء غريب" تكشف المسكوت عنه في وفاتها

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حقوق الإنسان

النيابة العامة

اسراء غريب

منار حويطات

بعثت فتاة تدعى "منار حويطات"، زعمت صداقتها للفتاة الفلسطينة إسراء غريب، التى تحولت قضيتها إلى رأي عام فلسطيني وهز حادث موتها شبكات التواصل في العالم العربي خلال الأيام الماضية، رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر حسابها في موقع التواصل "فيسبوك"، تطالب فيها بحماية والدة إسراء بعد تهديدات، للتخلي عن الشهادة لصالح ابنتها.

قالت "حويطات": "هناك مخطط لتصفية والدة إسراء من زوج أختها وشقيقه، وهي تعاني من ضغوطات نفسية وحالتها الصحية سيئة، وذلك بهدف منعها من قول الحقيقة والخروج للإعلام، ولتدعي أن وفاة ابنتها كانت طبيعية".

وأوضحت الفتاة أن هناك "تطورات خطيرة" ستصرح بها خلال الساعات المقبلة، تخص خطيب إسراء غريب.

يذكر أن النيابة العامة في فلسطين، أكدت استمرار التحقيقات في قضية إسراء، التي راحت ضحية عنف أسري، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.


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