علمتني الحياة

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كلنا يملك الإجابة الصحيحة ..لكننا نلغيها لصالح إجابة الغير ..حتى وإن كانت خاطئة.
الأمومة أصعب وظيفة.
إن أردت أن يكونوا أولادك صالحين .. فأبدأ بنفسك وسوف يتحقق حلمك فيهم.
رضا الوالدين .. كلمة السر للتوفيق في الحياة.
اللسان .. سلاح ذو حدين حد به العسل، والآخر يقتل بالسم.
مدارسنا ترتكب جرائم عدة .. منها زرع كراهيتنا للتاريخ ومنه يتعلم الفرد ما لا يتعلمه طيلة حياته.. وفيه يرى بلاوي زمان مضى، فلا يردد :"نحن في آخر الزمان".
أن الحياة بلا تفاهات التليفزيون رائعة .. وبالكتاب أكثر روعة.
أن صرختك من جرح حبيبك .. يجعلك لا تقول "آه" عندما يطعنك عدوك.
ألا أصدم في بشر بعد الآن .. فالكل قابل لأن يجعلك تجلس لا تفعل شيئا سوى أن تبكي حتى ينفجر كبدك.
لا تضيع فرصة أن تكون فرد في مجلس علم.
لا تكن مثل شقي ثمود تعاطى فعقر ..  فلا تغيب عقلك فتَهلك نفسك.
إعلم جيدا ان الوحيد الذي لن يخذلك أبدا ليس من البشر .. بل هو واحد أحد وهو أرحم الراحمين.
إن كنت ترى أن الحياة أصبحت بلا معنى .. فلا تستكثر على نفسك ألا تغادرها إلا وقد ذقت أحلى ما فيها .. "حب الله".

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