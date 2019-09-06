عضو برلماني: هذا هو مدرب المنتخب القادم

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اجيري

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن المدرب الأقرب لتدريب المنتخب الوطني، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب الخروج مبكرًا من بطولة أمم إفريقيا.

ورحل أجيري، عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا الأخيرة بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الشواهد تؤكد حسن شحاتة مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم وإيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب الأول المصري لكرة القدم".

وتم ترشيح عدة مدربين لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة وعلى رأسهم حسام البدري وحسام حسن وحسن شحاتة وإيهاب جلال.


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