  • الجمعة 06 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
الاهلى

بعد "بتر قدمه".. الألتراس يدعم مشجع الأهلي أمام منزله

البلتاجي

بعد وفاة والدته.. أسرة "البلتاجي" تطالب بهذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يتسلم أهم تقرير وهكذا علق عليه

الملك وطليقته

ملك ماليزيا يخرج عن صمته بشأن تطليقه ملكة جمال روسيا

الدولار

كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

العروسين

عشق 14 عامًا.. تفاصيل زواج أصغر عروسين بالغربية

عبدالله مرسي

أول تعليق من زوجة «مرسي» على وفاة نجلها

منتخب مصر

عضو برلماني: هذا هو مدرب المنتخب القادم

لافتة رفعت أمام السفارة التركية بلبنان

بسبب كلمة.. اشتعال أزمة بين تركيا ولبنان

بشرى

بشرى من "الملك سلمان" للعسكريين

"مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

الرياضة

مرتضى
مرتضى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على منافذ بيع تذاكر نهائى كأس مصر

#

الشناوي: المقاصة استحق 3 ضربات جزاء في مباراته مع الزمالك

#

خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي بعد تأهل الزمالك

#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المقاصة بهدف

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

اتفق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع الشركة الراعية لبطولة كأس مصر على طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على أعضاء الجميعة العمومية للقلعة البيضاء.

الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر في نهائي بطولة الكأس بعدما صعد الأول على حساب الاتحاد السكندري والثاني على حساب بتروجت.

وأضاف منصور ـ خلال كلمة له بالمذياع الداخلي بنادي الزمالك على هامش الجمعية العمومية للقلعة البيضاء اليوم الجمعة ـ:"في حالة طرح التذاكر في منافذ بيع سيتواجد الألتراس في الملعب".

وأتم رئيس نادي الزمالك، حديثه بالإشارة إلى أن هناك محاولات لبدء بيعها بداية من مساء اليوم، مشددًا على أن الأسعار مُحددة من قبل اتحاد الكرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أسعار تذاكر مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز بعد حصوله موافقة الجهات المعنية على إقامة مباراة نهائي الكأس بحضور 20 الف متفرج.

وقال عبر صفحته الرسمية مساء أمس، الخميس إنه تقرر دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ300 جنيه، والمقصورة 750 جنيه.

ووفقا للقواعد فإنه من المقرر أن يتقاسم طرفي النهائي السعة المحددة على أن يتم طرح التذاكر بمنافذ البيع بمقر الزمالك بميت عقبة، بالإضافة إلي منفذ آخر يحدده نادي بيراميدز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة
» مدافع الأهلي السابق يضع "الرجاء المغربي" في ورطة
» بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء
» "مفيدة شيحة" تعترف بخيانتها على الهواء
» ضبط شاب وفتاة كويتية في وضع مخل داخل سيارة
» «كندة علوش» عن جمهور «السوشيال»: النوع الأخير هو الأسوأ
» "عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة
» جراح يجري عملية قلب عن بعد 32 كيلو مترًا!
» موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين
» ضع "سنك المكسور" في الحليب.. الصحة السعودية تفاجئ المواطنين
» "مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:48 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح