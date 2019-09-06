منع مطربة جزائرية من السفر إلى مصر لتكريمها

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الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب
الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب

أحمد سالم

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تواجه الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، صعوبة في الحصول على تأشيرة للسفر إلى مصر لاستلام جائزة فازت بها أخيرًا، ما أثار تساؤلات بين محبيها حول أسباب المنع.

وكانت نجمة "ستار أكاديمي" توجهت بطلب إلى وزارة الثقافة الجزائرية، لمساعدتها في الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، لاستلام جائزة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019، لكن الوزارة رفضت دعمها ومساعدتها.

وأعرب محبو الفنانة الجزائرية عن غضبهم من ها التصرف، مستنكرين موقف وزارة الثقافة الجزائرية حيالها، خاصة وأنه سيتم تكريها في مصر، ودشنوا هاشتاح "كلنا سهيلة" والذي بات ضمن قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في الجزائر.

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة  سيقام بقاعة الأوبرا في القاهرة، بحضور عدد كبير من المشاركين من كل البلاد العربية يوم 11 سبتمبر، لتوزيع الجوائز على المتفوقين.


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