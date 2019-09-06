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بالغ في توديع زوجته بالمطار فاعتقلته الشرطة

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محمد فضل- متابعات

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مطار

زوجة

توديع

اعتقلت الشرطة رجلاً في مطار سنغافورة، بعدما لجأ إلى حيلة من أجل توديع زوجته المسافرة، التي لم يستطع مفارقتها.

وتتلخص تهمة الرجل، البالغ من العمر 27 عامًا، في شرائه تذكرة طيران، وذلك لمجرد مرافقة زوجته إلى بوابة السفر، وهو ما يتنافى مع تعليمات مطار سنغافورة، التي تحظر الإقدام على هذا الفعل، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وشاركت شرطة سنغافورة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، لافتة تقول "تحذير: من المخالف للقبض عليك الدخول إلى منطقة العبور إذا كنت لا تنوي السفر، حتى لو كان لديك بطاقة صعود إلى الطائرة".

وأوضحت، أن شراء تذكرة طيران دون نية استعمالها، يعد أمرًا محظورًا في سنغافورة.

وذكرت الشرطة "أظهرت التحقيقات أن الرجل دخل صالة الترانزيت لتوديع زوجته، وذلك من دون أن تكون لديه نية لمغادرة سنغافورة".

وتابعت: "صالة الترانزيت منطقة محمية والأشخاص الذين يدخلون إليها يجب أن يكونوا فقط هناك لغرض السفر".

وفي نفس السياق، وبحسب موقع قناة "فوكس نيوز" فإن الأشخاص، الذين يدخلون صالة الترانزيت من دون نية السفر قد تفرض عليهم غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دولار، فضلا عن مواجهة أحكام بالسجن تصل مدتها إلى حوالي 24 شهرا.

ويعتبر مطار "شانغي" في سنغافورة، واحدا من أكثر المطارات ازدحاما وشهرة في العالم، إذ مر منه أكثر من 65 مليون مسافر في عام 2018.

ويتوفر هذا المطار الضخم على عدة وسائل للترفيه على غرار: حمام سباحة وحديقة للفراشات ودور سينما.


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