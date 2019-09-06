كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

06 سبتمبر 2019 - 05:20 م

تشهد أسواق صرف العملة فى مصر، استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه، ولكن ما السر وراء هذا.

أمس الخميس، بلغ سعر العملة الخضراء 16.44 جنيه بعدما كان في وقت سابق عند مستوى الـ18 جنيهًا.

وعن الأسباب التي ساهمت في تراجع الدولار، كشفت «روسيا اليوم» أن انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الدولار في البنوك التجارية إلى 3%، بالتزامن مع إعلان المركزي المصري عن ارتفاع احتياطياته الدولية ساعدا على تراجع الجنيه.

وأشارت إلى أن زيادة الاحتياطيات دفعت المتعاملين إلى عدم استخدام الدولار كسلعة، في ظل وفرة الدولار بفضل تحويلات المصريين من الخارج، وإيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة.

وتوقعت تراجع الإقبال على الدولار في مصر، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر صرفه وارتفاع الجنيه.

يذكر أن الدولار قد تراجع أمس بشكل ملحوظ أمام الجنيه، حيث انخفض في غضون ساعات قليلة بنحو 8 قروش في 9 بنوك مصرية.