» "عمر هاشم" يشعل حماس المصلين بقصيدة الأزهر في خطبة الجمعة

06 سبتمبر 2019 - 05:52 م

شهدت خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، تفاعلًا ملحوظًا من المصلين خاصة مع إلقائه أبياتًا من الشعر عن الأزهر.

وتطرق رئيس جامعة الأزهر في خطبته إلى مكانة الأزهر ودوره في نشر الدعوة، كما تحدث عن نبذ العنف والإرهاب.

وجاءت أبيات الشعر التي ألقاها «هاشم» كما يلي:

يا مصر نادى المخلصون وكبروا - لما تَجلى في سَماكِ الأزهرُ

من ألف عام بل يزيد ومجده - في قمة التاريخ لا يتقهقر

صان التراث وصان دين محمد - وبهديه يَنبُوعه يتفجر

يا مصر فيك حاضرةٌ دينيةُ - ومددت كفك للذين تحضروا

يا مصر فيك النيل عذب سائغ - لكن أزهرنا الشريف الكوثر

نادى وكم نادى وقال لقومه - الدين يسر للحياة فيسروا

نادى وكم نادى وقال لقومه - لا عنف لا إرهاب لا تتحجروا

نادى وكم نادى وقال لقومه - إن تنصروا رب البرية تنصروا