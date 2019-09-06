» «كندة علوش» عن جمهور «السوشيال»: النوع الأخير هو الأسوأ

تعرف الفنانة السورية كندة علوش، على أنها واحدة من الفنانات اللاتي يتفاعلن بشدة مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن واقع خبرتها في التعامل مع الجمهور عبر العالم الافتراضي، فإنها صنفت مستخدمي ‏مواقع التواصل الاجتماعي إلى 3 أنواع مختلفين.‏

النوع الأول – بحسب ما نشرت "كندة" عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام": "متلقيين سلبيين، هما متفرجين، مراقبين مابينشروا شي ولا بيشاركوا ولا بيعبروا عن ‏رأيهم، بس فضوليين وفضولهم غير مزعج وغير مؤذي، لأنهم بيكتفوا بالمراقبة".‏

أما النوع الثاني – وفقًا لها: "ناس إيجابيين، كمان فضوليين بس بيفرحوا لنجاح الغير، لفرح الغير، فبتلاقيهم بيعبروا عن ‏إعجابهم طول الوقت بلايكات وكلام إيجابي، ودعوات ورسائل محبة، بيعبروا عن محبتهم بدون مقارنة، ‏وبدون غيرة، وجودهم إيجابي وتفاعلهم بيعطي طاقة حلوة".‏

وفيما يتعلق بالنموذج الثالث قالت: "هو الأسوأ كارهي أنفسهم وكارهي الغير، بيكرهوا كل شي حواليهم، ‏وبيغاروا للموت، موجودين للانزعاج متل الدبان يلي بيلزق بعز الصيف أو متل صوت الناموسة لما تطن عند ‏الأذن، مزعجين، بيكرهوا الخير لغيرهم، موجودين ليشتموا ويتفزلكوا، ليقللوا أدب وليطلعوا كل كبتهم وعقدهم ‏على السوشيال ميديا، وهاد النوع بالنسبة إلي يدعو للشفقة".‏

وابتعدت كندة علوش، منذ فترة عن العمل الفني، بسبب انشغالها في حياتها الأسرية، وزواجها من الفنان عمرو يوسف، الذي أنجبت ‏منه ابنتهما "حياة"، التي تهتم بتربيتها لأنها ما زالت في سن صغيرة.