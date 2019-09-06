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«مبروك» يهدي درع الأهلي لوفد اتحاد جدة

الرياضة

فتحى مبروك
فتحى مبروك

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الأهلي يوجه تحذيرًا شديدًا لـ«الجبلاية»: «صبرنا نفد»

المصريون

الاهلى

اتحاد جدة

حرص فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة، على استقبال وفد اتحاد جدة، بفرع النادي بمدينة نصر وذلك، على هامش المباراة الودية التي تجمع بين فريق الناشئين بالأهلي، مواليد 2004، ونظيره السعودي، والتي تأتي ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وقام مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء بتسليم درع النادي الأهلي إلى وائل عوض بشادي، رئيس بعثة اتحاد جدة ونائب مدير قطاع البراعم بالنادي السعودي.

ورحَّب مبروك ببعثة الفريق السعودي في بلده الثاني، مصر، مؤكدًا أن زيارته للنادي الأهلي تأتي تأكيدًا للعلاقات الأخوية بين الناديين الكبيرين.

وحرص وائل عوض بشادي على توجيه الشكر لفتحي مبروك مشيدًا بكرم ضيافة النادي الأهلي وحسن الاستقبال الذي حظيت به بعثة فريقه، كما أبدى سعادته البالغة بالتواجد في مصر.

وقال إن العلاقة التي تجمع الأهلي واتحاد جدة هي علاقة تاريخية، متمنيًا أن يقوم الأهلي برد الزيارة في الأيام المقبلة.


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