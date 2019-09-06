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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة

عرب وعالم

مسيرة العودة
مسيرة العودة

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غزة

الاحتلال

مسيرات العودة

استشهد فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة، خلال مشاركته في "مسيرات العودة"، الأسبوعية.
وذكرت وزارة الصحة أن 23 فلسطينيا، أصيبوا، في ذات المسيرات، بينهم 15 شخصا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "حماية الجبهة الداخلية".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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