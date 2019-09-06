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ضبط شاب وفتاة كويتية في وضع مخل داخل سيارة

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محمد فضل- متابعات

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الكويت

شاب

فتاة

وضع مخل

تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي في الكويت، من ضبط شاب وفتاة قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة في مركبة ونشر المقطع في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عبر موقعها الرسمي في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شاب وفتاه قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة بالمركبة ونشر المقطع في أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، حيث تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".

وتشدد الداخلية الكويتية حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يقوم بمخالفة القوانين.


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