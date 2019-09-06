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«مارادونا» مديرًا فنيًا لفريق خيمناسيا لا بلاتا

الرياضة

مارادونا
مارادونا

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مارادونا

خيمناسيا لا بلاتا

قررت إدارة نادي خيمناسيا لا بلاتا، المتعثر في الدوري الأرجنتيني، تعيين الأسطورة دييجو مارادونا مديرًا فنيًا للفريق بشكل رسمي.

وجرى الإعلان مساء الخميس عن تولي مارادونا تدريب خيمناسيا لا بلاتا حتى نهاية الموسم، على أن يساعده سيباستيان مينديز في المهمة.

ويتذيل خيمناسيا لابلاتا، جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد مرور خمس جولات، حيث لم يفز الفريق مطلقا حتى الآن وتعادل مرة واحدة، وخسر في أربع مباريات.

ويستهل مارادونا مشواره مع خيمناسيا لابلاتا بمواجهة راسينج كلوب يوم الأحد 15 سبتمبر الجاري.

وخاض مارادونا عدة محطات خلال مسيرته لعل أبرزها تدريب منتخب بلاده بجانب تدريب الوصل ودبا الفجيرة الإماراتيين.


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