» مدافع الأهلي السابق يضع "الرجاء المغربي" في ورطة

06 سبتمبر 2019 - 06:21 م

وضع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الأهلي السابق والرجاء المغربي الحالي ناديه في أزمة كبيرة، والذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن نادي الرجاء سوف يتعرض لورطة كبيرة في حال قام بفسخ العقد مع لاعبه المالي ساليف كوليبالي.

وأكدت الصحيفة المغربية، أنه في حال فسخ الرجاء عقد اللاعب المالي سيكون لزاما علىه دفع 400 مليون سنتيم وفي حال رفض ذلك سيلجأ اللاعب للجنة النزاعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم.

ويرغب نادي الرجاء في التخلص من "كوليبالي" بسبب تراجع مستواه بشكل كبير.