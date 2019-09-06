بعد وفاة والدته.. أسرة "البلتاجي" تطالب بهذا الأمر

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البلتاجي
البلتاجي

متابعات - الطيب حسين

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سناء عبد الجواد

البلتاجي

والدة البلتاجى

دفن والدة البلتاجي

وافت المنية اليوم الجمعة والدة محمد البلتاجي القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين.

وعقب الوفاة طالبت أسرة «البلتاجي» بحضوره الدفن وإلقاء نظرة الوداع على والدته.

وطالبت سناء عبد الجواد زوجة البلتاجي عبر «فيس بوك» بخروجه من السجن حتى فى حراسة مشددة، لكي يصلي على أمه ويلقي عليها نظرة الوداع، دون أن تذكر أى تفاصيل عن موعد الدفن.

وكانت تعاني والدة البلتاجي، سنية مصطفى (85 عامًا) من ظروف صحية غير مستقرة، نظرًا لكبر السن والشيخوخة.

وأصدرت عدة محاكم أحكامًا أولية بحق «البلتاجي» تراوحت بين الإعدام والمؤبد في عدد من القضايا، ويقبع حاليًا بسجن العقرب.


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