"أسامة نبيه" يعلن استقالته من تدريب إف سى مصر

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أسامة نبيه

اف سي مصر

أعلن أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق إف سى مصر الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، استقالته من منصبه بعد تفاقم الخلافات بينه وبين مسئولى النادى بسبب صفقات اللاعبين الجدد.

وشهدت الساعات الأخيرة صداما عنيفا بين أسامة نبيه واللجنة المشرف على الكرة بنادى إف سى مصر، خاصة بعد تدخل الأخيرة فى الأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى، وهو ما رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.

وكان أسامة نبيه تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بعد مشاكل مع إدارة النادى.


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