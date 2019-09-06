هاشتاج «الكأس يا زمالك» يتصدر «تويتر»

06 سبتمبر 2019 - 07:05 م

تصدر هاشتاج «الكأس يا زمالك» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قبل المباراة النهائية التي ستجمع الفريق الأبيض أمام بيراميدز الأحد المقبل، على ملعب برج العرب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفًا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر المقرر إقامتها بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

حدد مسئولو اتحاد الكرة 75 جنيهاً سعر لتذكرة الدرجتين الثالثة والثانية للمباراة والتى تجمع الزمالك وبيراميدز، و300 جنيه لتذكرة الدرجة الأولى بينما المقصورة 750 جنيهًا.