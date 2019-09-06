» ناشئ الزمالك لـ«مرتضى»: «أنت أهلاوي والله»

06 سبتمبر 2019 - 07:26 م

شن سعد جمال، ناشئ الزمالك السابق، هجومًا لاذعًا على المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء، بسبب رفضه طرح التذاكر لجماهير النادي بشكل عام واقتصاره فقط على أعضاء الجمعية العمومية.

وكتب «جمال»: «عندك نهائى كاس مع فرقه دلوقتى كبيره فى مصر و ملهمش جمهور و انت عندك جمهور يحرك الصخر و يخليك نازل الماتش كسبان و فى الاخر تختار بتوع الشماسى و حمامات السباحه يبقا انت 100? اهلاوى والله».

وأضاف، «وفى الاخر و للاسف نادى الزمالك ملوش حد فعلا ملوش رموز تاخد موقف و تعرف راجل الاهلاوى الى ماسك النادى ان الزمالك عنده جمهور يملى 20 ملعب بس للاسف كلهم سمعاً طاعا».

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سيواجه نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.