  • الجمعة 06 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
أرشيفية

حظر استيراد الدواجن.. «إنقاذ ما يمكن إنقاذه»

أرشيفية

بـ«الميني فان».. هل تقضي الحكومة على «الـتوك توك»؟

سعودية وصديقها الأمريكي يثيران الجدل بصور جريئة في المملكة

مانى وصلاح

ليفربول يطرح مواجهة بين «صلاح» و «ماني»

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتوعد هؤلاء بعقوبات قاسية

أرشيف

بعد الارتفاع غير المسبوق.. الذهب يهبط 11جنيهًا مرة واحدة

اعدام

جريمة غريبة بالمنوفية.."الصدفة" تنقذ 4 من حبل المشنقة

أرشيفية

سيناتور جمهوري يكشف عن جهة تدعم الإخوان بأمريكا

طارق رمضان

طارق رمضان: مارست الجنس مع فتاتين بـ"التراضي"

أرشيفية

قاتلة شقيقتها تفجر مفاجآت صادمة في اعترافاتها

بعد الارتفاع غير المسبوق.. الذهب يهبط 11جنيهًا مرة واحدة

مال وأعمال

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أسعار الذهب تشتعل وتقفز لرقم غير مسبوق

#

قرار غير متوقع لـ"إليسا" بعد اعتزالها الغناء

#

ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب

#

قتل خطيبته وحرقها بعد إقامة علاقة غير شرعية معها

أسعار الذهب

عيار 21

سعر الجرام

بعد الارتفاع الملحوظ في الثلاثة أيام الأخيرة، انخفض سعر جرام الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تراجع سعر 11 جنيهًا مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس، بسبب تراجع الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 700 جنيه مقارنة مع 711 جنيهًا، بتعاملات أمس.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5600 جنيه.

وتوقع نجيب، أن تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم، بضغط من التراجع العالمي، مشيرًا إلى أنه ربما يكسر الذهب حاجز 700 جنيه، ويغلق تعاملات اليوم عن 698 جنيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. «ميسي» لم يطلب التعاقد مع «نيمار»
» «الفيل الأزرق».. يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ إيرادات السينما المصرية
» مثير للإعجاب.. السعودية تقيم أكبر مستودع إمدادات بغزة
» شاهد.. طالب يكشف عمليات نصب سماسرة الجامعات الأوكرانية
» تصفيات أوروبا.. بث مباشر لمباراة هولندا وألمانيا
» مربي دواجن يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب الأسعار
» بعد انتقادها.. هكذا رد مخرج مسرحية «الهولوكوست» على المغردين
» ناشئ الزمالك لـ«مرتضى»: «أنت أهلاوي والله»
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة
» مدافع الأهلي السابق يضع "الرجاء المغربي" في ورطة
» بعد4 سنوات.. الحبس للمتهمين في مقتل ضحية كشك الكهرباء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح