بعد الارتفاع غير المسبوق.. الذهب يهبط 11جنيهًا مرة واحدة

بعد الارتفاع الملحوظ في الثلاثة أيام الأخيرة، انخفض سعر جرام الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تراجع سعر 11 جنيهًا مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس، بسبب تراجع الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 700 جنيه مقارنة مع 711 جنيهًا، بتعاملات أمس.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5600 جنيه.

وتوقع نجيب، أن تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم، بضغط من التراجع العالمي، مشيرًا إلى أنه ربما يكسر الذهب حاجز 700 جنيه، ويغلق تعاملات اليوم عن 698 جنيها.