» مربي دواجن يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب الأسعار

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أسعار الدواجن

مربي دواجن

قال ماجد عتمانـ مربي دواجن من محافظة كفر الشيخ، إن صناعة الدواجن فى مصر تواجه خطر الانهيار.

جاء هذا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شعبان بلال، ببرنامج «من سيزرع المليون»، على قناة «الصحة والجمال»، موضحًا أنه يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب أسعار الدواجن.

وتابع فى تصريحاته، «أن أسعار الدواجن ارتفعت بجنون قبل عيد الأضحى.. أطالب النائب العام بحماية تلك الصناعة من الانهيار».

وأضاف: «هناك تلاعب من قبل السماسرة ولابد من التدخل الفوري والعاجل، قدمت لوزير الزراعة طلبًا بأن يخرج بسعر عادل يلتزم به الجميع حتى لا يأتي آخرون يتحكموا في الأسعار».


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