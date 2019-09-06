"أحمد جلال" يدلي بصوته في عمومية الزمالك

06 سبتمبر 2019 - 08:13 م

أدلى المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بصوته في الجمعية العمومية للنادي، على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي احمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.

وجاء تصويت نائب رئيس نادي الزمالك، وسط وجود عدد كبير من اعضاء النادي، حيث تنعقد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وقد بدأ التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودًا مكثفًا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.