» شاهد.. طالب يكشف عمليات نصب سماسرة الجامعات الأوكرانية

قال محمد الحسيني، أحد الطلاب الذين تعرضوا لعملية نصب من قبل سماسرة الجامعات في أوكرانيا: إن البداية عندما ذهب لمكتب سمسار لكي يجد له جامعة في أوروبا للتعلم بها، واشترط السمسار دفع الطالب 5 آلاف دولار وقد يصل إلى 13 ألف دولار.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه عند ذهابهم للجامعة في أوكرانيا، عرض علينا عقودًا مكتوبة باللغة الأوكرانية التي لا نجيدها، وعندما طلبنا ترجمة العقود إلى العربية أو الإنجليزية قوبل الطلب بالرفض واضطررنا إلى الرضوخ والإمضاء لتسجيلنا في الجامعة.

وتابع الطالب، بعد فترة اكتشفنا أن العقود ليست بيننا وبين الجامعة، ولكنها بيننا مع سمسار آخر باكستاني الجنسية، يتعامل مع الجامعة لجلب الطلاب من مختلف الدول.

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