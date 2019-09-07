ردًا على صفعة كهربا.. مرتضى على وشك خطف نجمين من الأهلي

07 سبتمبر 2019 - 05:38 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاكي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن محاولة من إدارة نادي الزمالك لخطف نجمين من الأهلي ردًا على صفعة محمود عبد المنعم "كهربا".



وقال "زكي" في برنامجه: "نادي الزمالك يحاول الآن مع عدد من نجوم الأهلي .. مرتضى اقترح على نجله أمير خطف كريم نيدفيد لكن أمير رفض".



وأضاف: "الثاني هو حسين السيد الظهير الأيسر الذي ينتهي عقده مع الأهلي هذا الموسم ، طلبوا منه عدم التجديد مقابل الانتقال للزمالك بمبلغ مغري".



وتابع: "اللاعب الثالث هو رمضان صبحي ، حيث يحاول الزمالك التعاقد معه ردًا على ما فعله الأهلي مع كهربا ، ويعتقدون أن ضمه سيكون رد مناسب لصفعة كهربا".



