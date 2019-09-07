» الأهلي يصرف النظر عن مهاجمه الأجنبي "السوبر"

07 سبتمبر 2019 - 07:12 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي سوبر.



وقال "زكي" : "تواصلت مع مصدر رفيع المستوى بالنادي الأهلي وسألته عن حقيقة الأمر فقال إن الأدارة لا يمكنها التعاقد مع مهاجم أجنبي في ظل وجود 5 من الأجانب بالفريق ، وأن مسألة المهاجم الأجنبي تم تأجيلها لحين رحيل أحد اللاعبين الخمسة الأجانب بالفريق ، وهو ما يبدو صعبًا خلال تلك الفترة".



وأضاف: "وبالتالي يبدو أن النادي الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع مهاجم أجنبي إلا إذا تغيرت الأمور:



