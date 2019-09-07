  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:01 ص
بحث متقدم
الدولار

انخفاض جديد لـ"الدولار" أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

المتهم

السحر الأسود يقود سيدة وابنتها لحتفهما بالأقصر

صلاح

فينجر يكشف عن عيب في "صلاح": لو تخلص منه سيصبح مثل ميسي

القتلة

عرف الزوج بخيانة زوجته .. ولما واجهها أخبرت العشيق وقتلوه

سيارة حكيم

نقل المطرب حكيم للمستشفى بعد حادث مروع

مرتضى منصور

ردًا على صفعة كهربا.. مرتضى على وشك خطف نجمين من الأهلي

أرشيفية

حظر استيراد الدواجن.. «إنقاذ ما يمكن إنقاذه»

أرشيفية

بـ«الميني فان».. هل تقضي الحكومة على «الـتوك توك»؟

سعودية وصديقها الأمريكي يثيران الجدل بصور جريئة في المملكة

مانى وصلاح

ليفربول يطرح مواجهة بين «صلاح» و «ماني»

كريم عبد العزيز يكشف عن أغرب موقف حدث له مع أحمد حلمي

الصفحة الأخيرة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

عبد العزيز: هذا أغرب ما رأيته في "اسطبل" أحمد السقا

#

فنان شهير: قرار ياسمين عبد العزيز الأخير جعلني أحترمها

#

بيان من الأرصاد بشأن تأثير الإشعاع النووي على مصر

#

ياسمين عبد العزيز: هذه تفاصيل انفصالي عن ابو أولادي

أحمد حلمي

كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل أغرب موقف حدث بينه وبين زميله وصديقه الفنان أحمد حلمي.

وقال "كريم عبد العزيز" في لقاء مع برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان "أميركرارة" : "كنا في كواليس مسرحية حكيم عيون .. وفجأة هزرت مع أحمد حلمي .. مسكته وشيلته ورفعته لكني اتكعبلت ووقعنا احنا الاتنين وهو رجله اتكسرت".

وأضاف: "بقينا في مصيبة .. هنعمل المسرحية ازاي؟ .. لكن حلمي غير الدور على أساس إن الشخصية اللي هيقدمها تبقى رجلها مكسورة .. وسبحان الله التغيير دا صنع جو من الضحك بشكل هيستيري وسط الجمهور".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد العزيز: هذا أغرب ما رأيته في "اسطبل" أحمد السقا
» سميرة سعيد تنقذ "بيومي فؤاد" من موقف محرج بقرار قوي
» نجم منتخب البرازيل يسخر من تامر حسني بفيديو مثير
» كريم عبد العزيز يكشف عن أغرب موقف حدث له مع أحمد حلمي
» الأهلي يصرف النظر عن مهاجمه الأجنبي "السوبر"
» أول تعليق من السعودية بشأن الحكومة الجديدة فى السودان
» مفاجأة.. «ميسي» لم يطلب التعاقد مع «نيمار»
» «الفيل الأزرق».. يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ إيرادات السينما المصرية
» مثير للإعجاب.. السعودية تقيم أكبر مستودع إمدادات بغزة
» شاهد.. طالب يكشف عمليات نصب سماسرة الجامعات الأوكرانية
» تصفيات أوروبا.. بث مباشر لمباراة هولندا وألمانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح