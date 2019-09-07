» سميرة سعيد تنقذ "بيومي فؤاد" من موقف محرج بقرار قوي

أحمد عادل شعبان
كشف برنامج "the Insider بالعربي" عن قصة طريفة حدثت بين المطربة سميرة سعيد و الفنان بيومي فؤاد.
وكشف البرنامج أن أغنية "سوبر مان" التي غنتها سميرة سعيد كانت تتضمن مقطعًا يقول: "الراجل الراجل قبل ما يتجوز يبقى أحمد عز، وبيتحول بيومي فؤاد".
وعلى الرغم من إعجاب سميرة بكلمات الأغنية إلا أنها قررت حذف المقطع الذي يتحدث عن بيومي فؤاد حرصا على عدم الإساءة له.
علّق بيومي فؤاد على تلك المعلومة ضاحكًا، وقال: "كتر خيرها إنها اتشالت".
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