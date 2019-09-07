» سميرة سعيد تنقذ "بيومي فؤاد" من موقف محرج بقرار قوي

07 سبتمبر 2019 - 08:10 ص

كشف برنامج "the Insider بالعربي" عن قصة طريفة حدثت بين المطربة سميرة سعيد و الفنان بيومي فؤاد.



وكشف البرنامج أن أغنية "سوبر مان" التي غنتها سميرة سعيد كانت تتضمن مقطعًا يقول: "الراجل الراجل قبل ما ‏يتجوز يبقى أحمد عز، وبيتحول بيومي فؤاد".‏



وعلى الرغم من إعجاب سميرة بكلمات الأغنية إلا أنها قررت حذف المقطع الذي يتحدث عن بيومي فؤاد حرصا على عدم الإساءة له.



علّق بيومي فؤاد على تلك المعلومة ضاحكًا، وقال: "كتر خيرها إنها اتشالت".‏

