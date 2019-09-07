» هندية تنجب توأمتين فى الـ74 من عمرها

07 سبتمبر 2019 - 09:34 ص

بعد أن عانت من العقم لمدة 54 عامًا، أنجبت امرأة هندية وهي في الرابعة والسبعين من عمرها، توأمتين في صحة جيدة، لتصبح بذلك أكبر أم سنا في العالم.

وذكر موقع "أوديتي سنترال"، فإن مانجاياما، تمكنت من الإنجاب بفضل تقنية التلقيح الصناعي.

تزوجت المرأة سنة 1962، وعانت صعوبات في الإنجاب طوال عقود، ولم تنفع كل المحاولات، رغم ارتيادها عدداً كبيراً من المستشفيات والأطباء المختصين، وظلت متشبثة بحلم الأمومة.

وفي السنة الماضية، لاحت بارقة أمل أمام الزوجين، حينما عرفا أن جارتهما البالغة 55 عاماً، تمكنت من الإنجاب بفضل تقنية التلقيح الصناعي، وقررا أن يخوضا التجربة وتكللت بنجاح .

وقالت مانجاياما: "أنا سعيدة جداً، نحن أسعد زوجين على الإطلاق في هذا العالم".

وقال الأطباء إن أهم عوامل نجاح الإنجاب لدى المرأة، هو أنها ظلت بصحة جيدة جداً رغم التقدم في العمر.