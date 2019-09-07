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ضجة بالسعودية بعد هدم مبنى تاريخى

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السعودية
السعودية

وكالات - الدويني فولي

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ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، على الانتقادات الحادة التى واجهتها بعد انتشار مقاطع فيديو بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر البدء بعمليات هدم مقرها القديم في جدة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "تود الهيئة أن توضح أنها اتخذت قرار إخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى آخر، بناء على نتائج الزيارة الميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني، وبعد دراسة واختبار لحالة المبنى، نتج عنها أنه غير آمن إنشائيًا، وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين، كما أكدت الدراسات الهندسية والإنشائية عدم جدوى عمل أي ترميمات له".

وأضافت: "كما خلصت لجنة المباني الآيلة للسقوط في تقريرها بتاريخ 20 / 2 / 1440هـ، والمحضر المشترك لأمانة مدينة جدة بالمشاركة مع شركة الكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة مرور محافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، إلى التوجيه بإزالة المبنى، وعدم جدوى ترميمه، وتؤكد الهيئة أنها أخذت مسألة حفظ وتأصيل الإرث الوطني المتمثل بالمبنى المذكور، بجدية بالغة وفق عمل مؤسسي طوال الفترة الماضية، سواءً فيما يتصل بالمبنى ذاته، أو بما تم إنجازه فيه من أعمال إعلامية خلال سنوات استخدامه".

وكان الإعلامي السعودي، خالد المطرفي، قد نشر مقطع فيديو على صفحته عبر "تويتر"، يظهر البدء بعمليات هدم مبنى الهيئة، بتعليق قال فيه: "على وزارة الثقافة ان تلحق على هذا العبث: البدء في هدم مبنى الاذاعة والتلفزيون السابق.. هذا يرمم مثل المباني التاريخية في قلب أوروبا، ويحول إلى متحف للتلفزيون.. يبدوا أن الاعلام لا يريد المبنى!".

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