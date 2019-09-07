جريمة بشعة.. الابن يقتل والده وزوجته وشقيقه

07 سبتمبر 2019 - 10:38 ص





شهدت قرية «قلفاو» بدائرة مركز سوهاج جريمة قتل بشعة، حيث لقى مؤذن وزوجته وطفلهما «5 سنوات» مصرعهم بالرصاص.

وقالت التحقيقات الأولية إن نجله الأكبر «عاطل» أمطرهم بوابل من رصاص بندقية آلية كانت بحوزته بسبب خلافاته المتكررة مع والده وزوجة والده، وسوء سلوكه، ولاذ المتهم بالفرار.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية «قلفاو» بدائرة المركز ووجود قتلى، فانتقل إلى مكان البلاغ، العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ومحمد حامد، رئيس فرع الأمن العام.



وتبين من المعاينة والفحص، مقتل صابر .م .ع «56 سنة- مؤذن بمسجد القرية»، وزوجته ناهد. م .أ«38 سنة- موظفة بري سوهاج»، ونجله يوسف. ص. م «5 سنوات»، إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة، وكشفت تحريات الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، أن وراء الجريمة نجل القتيل ويدعى محمد «38 سنة- عاطل»، وأنه أطلق الرصاص من بندقية آلية بحوزته على والده، وزوجة والده، وشقيقه من والده، وفر هاربا من مكان الجريمة.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم سيئ السير والسلوك ودائم التشاجر مع والده وزوجة والده، وأنه كسر باب الشقة عليهم وأطلق عليهم الرصاص حتى فارقوا الحياة، وتم العثور على عدد من فوارغ الطلقات بمكان الجريمة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة.







وأجرت معاينة لمكان الحادث، وأمرت بسرعة ضبط المتهم، وتولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد حلمى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.

